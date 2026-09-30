Publicidad
EL SECRETO
El despertar de Berrak lo cambia todo en El secreto: Kader está a su lado en el momento más esperado
Después de permanecer en coma desde el accidente, Berrak recupera la consciencia mientras Kader la abraza, abriendo un nuevo escenario para los secretos de la familia Tecer.
El momento que todos esperaban finalmente se produce cuando Berrak abre los ojos en el hospital. Kader está tumbada junto a ella y la abraza cuando el personal sanitario descubre que la paciente ha recuperado la consciencia.
Tras la reacción de Berrak, los médicos sacan a la pequeña de la habitación para examinarla. Su recuperación puede resultar decisiva, ya que conoce toda la verdad sobre Kader y los secretos que rodean a los Tecer en El Secreto.