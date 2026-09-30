El despertar de Berrak lo cambia todo en El secreto: Kader está a su lado en el momento más esperado

El momento que todos esperaban finalmente se produce cuando Berrak abre los ojos en el hospital. Kader está tumbada junto a ella y la abraza cuando el personal sanitario descubre que la paciente ha recuperado la consciencia.

Tras la reacción de Berrak, los médicos sacan a la pequeña de la habitación para examinarla. Su recuperación puede resultar decisiva, ya que conoce toda la verdad sobre Kader y los secretos que rodean a los Tecer en El Secreto.