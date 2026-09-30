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EL SECRETO
Serhat intenta separar a Kader de Ilkim y Hayal, pero Zeynep le advierte: "Siempre va a formar parte de sus vidas"
El empresario teme que sus hijas se encariñen con Kader y trata de distanciarlas, una decisión que provoca el enfado de Zeynep en El secreto.
La ilusión de Kader al recibir ropa de Ilkim y Hayal se rompe cuando Serhat descubre a las tres jugando juntas. Después de que Ilkim confiese que le encantaría tener una hermana pequeña, su padre reacciona con enfado en El Secreto.
Dispuesta a defender a la pequeña, Zeynep reprocha al empresario su actitud. Serhat asegura que quiere proteger a sus hijas porque Kader acabará marchándose, pero ella insiste en que la niña siempre formará parte de sus vidas.