La última participación de Norma Ruiz en La Pista ha terminado con una nueva victoria frente a Adrián Lastra. Aunque inicialmente ha confundido la canción con La Macarena, un verso de la letra le ha permitido reconocer el éxito de Azúcar Moreno y sumar cuatro segundos para Moisés.

Tras acertar, la actriz se ha arrancado a bailar al ritmo de la versión rumbera. Roberto Leal, impresionado por sus movimientos, ha recordado que Norma fue bailarina profesional, una faceta que ha quedado patente en el plató de Pasapalabra.