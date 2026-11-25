La confianza le ha jugado una mala pasada a Moisés en La Pista de Pasapalabra. Convencido de que sonaba Follow the leader, ha dedicado la canción a sus amigos del Trivial IRC, con quienes lleva veinte años jugando. Sin embargo, Roberto Leal le ha confirmado que estaba equivocado.

El presentador ha bromeado con que sus amigos iban a expulsarlo del chat, provocando un divertido momento. Pese al fallo, Moisés ha terminado ganando un segundo gracias a la pista del título alternativo, después de que David rozara la respuesta correcta: Mueve la colita.