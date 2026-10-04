Melendi felicita a Beltrán tras deslumbrar en el plató con una canción propia

Beltrán ha firmado uno de los momentos más especiales y arriesgados de las Audiciones a Ciegas al aprovechar su segunda oportunidad en La Voz. El concursante, en el programa anterior, decidió mostrar su faceta más íntima y personal como autor, encandilando al plató con una propuesta repleta de sensibilidad, honestidad y madurez creativa.

La valentía y la calidad lírica de la pieza no pasaron desapercibidas para Melendi, quien no dudó en deshacerse en elogios hacia el joven tras finalizar su actuación. El artista asturiano quiso felicitar personalmente a Beltrán por el altísimo nivel de la canción, subrayando lo difícil que resulta defender un tema inédito en una plataforma de tanta exigencia y vaticinando un futuro muy prometedor para el aspirante como compositor e intérprete.