De niña prodigio a artista consolidada: Marta regresa a La Voz ocho años después de su paso por la versión infantil

Marta ha protagonizado uno de los momentos más nostálgicos y sobrecogedores de la temporada al volver a pisar el plató de La Voz tras ocho años desde su participación en La Voz Kids. Dejando atrás la imagen de aquella niña que cautivó a la audiencia en su infancia, la artista saltó al escenario convertida en una intérprete hecha y derecha, exhibiendo una evolución técnica impecable y una solvencia escénica descomunal.

La contundencia de su voz y la madurez interpretativa demostrada durante la audición no tardaron en provocar el entusiasmo unánime de los mentores, quienes cayeron rendidos ante su talento y celebraron su regreso por todo lo alto. Al ser plenamente conscientes del enorme recorrido que ha cosechado desde sus inicios, los coaches no escatimaron en elogios para calificarla como una verdadera superestrella y pelear con uñas y dientes por sumar su voz a sus respectivos equipos.