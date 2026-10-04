Homenaje a dos grandes de la música en La ruleta de la suerte: Un guiño de Melendi y Extremoduro conquista el plató

La ruleta de la suerte vivió un momento de absoluta entrega musical durante la resolución de un panel temático dedicado a dos referentes indiscutibles del panorama nacional. La combinación de las letras de Melendi y la fuerza poética del rock de Extremoduro sirvió para vertebrar una prueba que no tardó en contagiar de dinamismo y buen ambiente a todo el plató.

Al ritmo de las versiones interpretadas en directo por la banda del programa, tanto los concursantes como el público de las gradas se unieron en un coro improvisado que celebró la cultura musical de varias generaciones. Esta vibrante antesala del premio no solo convirtió el juego de letras en una fiesta compartida, sino que volvió a evidenciar la complicidad única que el formato sabe construir tarde a tarde con su audiencia.