David Janer se suma al reparto de Sueños de libertad para dar vida a Josema

El universo de Sueños de libertad continúa expandiéndose con la llegada de una cara muy querida por el público televisivo. El actor David Janer se suma al elenco de la superproducción diaria de Antena 3 para encarnar a Josema, un nuevo personaje llamado a remover las dinámicas entre los habitantes de la colonia y aportar nuevos matices dramáticos a las tramas principales de la serie.

En sus primeras declaraciones tras confirmarse su incorporación, Janer ha mostrado su entusiasmo por sumarse a un proyecto de tal envergadura y ha destacado la riqueza del papel que le ha tocado defender, asegurando que resulta especialmente gratificante abordar un rol con tantos matices. La llegada del intérprete refuerza el compromiso de la ficción por seguir sumando talento de primer nivel en una etapa clave del desarrollo de la historia.