Noche mágica con sello asturiano en La Voz: Tres nuevos talentos deslumbran en una velada repleta de sorpresas

Las Audiciones a Ciegas de La Voz vivieron una velada especialmente emotiva centrada en la figura de Melendi. El artista fue el gran protagonista de una noche repleta de giros inesperados y momentos cómicos, en la que sumó tres nuevas voces para su equipo de entre todos los aspirantes que pisaron el escenario en busca de una oportunidad.

Con interpretaciones cargadas de personalidad y una atmósfera festiva contagiada por los éxitos del cantante asturiano, la velada reconfirmó el altísimo nivel artístico que está marcando la presente edición.