Sueños de libertad
Pelayo da un paso decisivo en su carrera política con un nuevo cargo público
El personaje de Sueños de libertad anuncia su nombramiento como gobernador civil de Toledo, en medio de tensiones personales y rumores empresariales que complican el momento.
Pelayo ha comunicado a Damián que será el nuevo gobernador civil de Toledo: “Es un hecho”, afirma con entusiasmo. Ambos celebran el ascenso, aunque comparten inquietudes por los rumores sobre la fábrica.
En Sueños de libertad, Marta aún desconoce la noticia. Pelayo se muestra preocupado por su reacción, especialmente por el estado emocional de ella tras la marcha de Fina.