El bonito gesto de Nacho tras ganar la gran final: “Me quiero ir con mis padres”

La ruleta de la suerte

Nacho emociona al público con su decisión tras ganar la gran final

El concursante de La ruleta de la suerte se llevó 2.925 euros y sorprendió con un gesto que conmovió a todos, dejando claro qué es lo más importante para él.

Luiza Cauduro
Publicado:

Nacho resolvió el panel final “tres para septiembre” y ganó 2.925 euros. “Me quiero ir con mis padres”, dijo al terminar, emocionando a todos con su gesto.

El concursante de La ruleta de la suerte aún duda si usará el premio para un crucero por Egipto o para visitar a su familia en Tenerife.

