La ruleta de la suerte
Nacho emociona al público con su decisión tras ganar la gran final
El concursante de La ruleta de la suerte se llevó 2.925 euros y sorprendió con un gesto que conmovió a todos, dejando claro qué es lo más importante para él.
Nacho resolvió el panel final “tres para septiembre” y ganó 2.925 euros. “Me quiero ir con mis padres”, dijo al terminar, emocionando a todos con su gesto.
El concursante de La ruleta de la suerte aún duda si usará el premio para un crucero por Egipto o para visitar a su familia en Tenerife.