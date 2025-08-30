Antena 3 LogoAntena3
“La forma de decir adiós no era huir, sino hablar”: Seyran prepara su golpe más duro contra Ferit y los Korhan

Una nueva vida

Seyran rompe su silencio y lanza su mensaje más contundente en televisión

La protagonista de Una nueva vida decide hablar públicamente sobre su pasado, cerrando su historia con Ferit y enfrentando a los Korhan con una confesión inesperada.

En Una nueva vida, Seyran acepta la propuesta de Kazim y decide hablar en televisión: “La forma de decir adiós no era huir, sino hablar”.

Contará cómo fue obligada a casarse, manipulada por los Korhan y marcada por decisiones impuestas que han condicionado toda su vida.

