Publicidad
Una nueva vida
Seyran rompe su silencio y lanza su mensaje más contundente en televisión
La protagonista de Una nueva vida decide hablar públicamente sobre su pasado, cerrando su historia con Ferit y enfrentando a los Korhan con una confesión inesperada.
En Una nueva vida, Seyran acepta la propuesta de Kazim y decide hablar en televisión: “La forma de decir adiós no era huir, sino hablar”.
Contará cómo fue obligada a casarse, manipulada por los Korhan y marcada por decisiones impuestas que han condicionado toda su vida.