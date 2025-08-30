Publicidad
Y ahora Sonsoles
Denuncian un clima de miedo y abusos en una residencia de mayores en Navarra
Una extrabajadora revela vejaciones, gritos e insultos en un centro de Fustiñana, donde las agresiones verbales eran frecuentes y conocidas por todo el personal.
En Y ahora Sonsoles, María, extrabajadora de una residencia en Fustiñana, denuncia un trato vejatorio hacia los ancianos. “Lo que se ve en el vídeo no es nada, hay cosas peores”, afirma.
Según relata, los abusos eran habituales y conocidos por todos. La dirección llegó a prohibir los móviles tras descubrir grabaciones. “No puedes hacer nada”, lamenta, señalando vínculos familiares con autoridades locales.