Una foto revela el dolor más profundo de Carmen en La Encrucijada

En La Encrucijada, Julia encuentra una foto en el bolso de Carmen y le pregunta por el niño. La respuesta la deja sin palabras: “Lo atropellaron cuando apenas tenía tres años”.

Carmen, entre lágrimas, le aconseja: “Que Dios te libre a ti de perder a un hijo”. Julia, afectada, se marcha con una excusa, visiblemente conmovida.