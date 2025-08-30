Publicidad
La Encrucijada
Una foto revela el dolor más profundo de Carmen en La Encrucijada
La empleada rompe su silencio ante Julia y confiesa la tragedia que marcó su vida: la pérdida de su hijo, atropellado cuando apenas tenía tres años.
En La Encrucijada, Julia encuentra una foto en el bolso de Carmen y le pregunta por el niño. La respuesta la deja sin palabras: “Lo atropellaron cuando apenas tenía tres años”.
Carmen, entre lágrimas, le aconseja: “Que Dios te libre a ti de perder a un hijo”. Julia, afectada, se marcha con una excusa, visiblemente conmovida.