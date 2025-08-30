Publicidad
Y ahora Sonsoles
Olivia Valère, la mujer que convirtió Marbella en el epicentro del glamour nocturno
Mar Segura rememora la figura de Olivia Valère, icono de la noche marbellí, y revela cómo su visión transformó la Costa del Sol en un referente internacional de lujo y fiesta.
En Y ahora Sonsoles, Mar Segura ha compartido recuerdos íntimos de Olivia Valère, fundadora de la mítica discoteca que marcó una época. “Ella decía que el club era su casa”, afirma.
Valère trataba “igual a príncipes, nobles y famosos”, y supo ver en Marbella una oportunidad única. Por sus fiestas pasaron figuras como Julio Iglesias, Ana Obregón o Gunilla Von Bismarck.