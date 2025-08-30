Olivia Valère, la mujer que convirtió Marbella en el epicentro del glamour nocturno

En Y ahora Sonsoles, Mar Segura ha compartido recuerdos íntimos de Olivia Valère, fundadora de la mítica discoteca que marcó una época. “Ella decía que el club era su casa”, afirma.

Valère trataba “igual a príncipes, nobles y famosos”, y supo ver en Marbella una oportunidad única. Por sus fiestas pasaron figuras como Julio Iglesias, Ana Obregón o Gunilla Von Bismarck.