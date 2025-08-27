El engaño de Pelin en Una nueva vida: la trampa que marcó el destino de Ferit

La historia comenzó con una mujer entrando a la mansión Korhan junto a la policía, acusando a Ferit de secuestrar a su hija en Una nueva vida. Al subir al cuarto, Latif encontró a la joven en su cama. El patriarca casi se desplomó por la tensión, mientras Orhan intentaba cerrar el caso pagando dinero

.

La escena dejó sin palabras a todos, pero ahora se ha sabido la verdad: Pelin preparó la trampa. Su plan era obligar a Ferit a casarse con ella, aunque Halis terminó imponiendo otra decisión: el matrimonio de Ferit con Seyran.