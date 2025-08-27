Publicidad
UNA NUEVA VIDA
El engaño de Pelin en Una nueva vida: la trampa que marcó el destino de Ferit
En el estreno de Una nueva vida vimos un gran escándalo en la mansión Korhan. Ahora, sabemos que todo fue un plan de Pelin para atrapar a Ferit.
La historia comenzó con una mujer entrando a la mansión Korhan junto a la policía, acusando a Ferit de secuestrar a su hija en Una nueva vida. Al subir al cuarto, Latif encontró a la joven en su cama. El patriarca casi se desplomó por la tensión, mientras Orhan intentaba cerrar el caso pagando dinero
.
La escena dejó sin palabras a todos, pero ahora se ha sabido la verdad: Pelin preparó la trampa. Su plan era obligar a Ferit a casarse con ella, aunque Halis terminó imponiendo otra decisión: el matrimonio de Ferit con Seyran.