Publicidad
Pasapalabra
Paz Padilla improvisa un baile con Óscar Higares en Pasapalabra: ¡Momentazo con Noches de bohemia!
La cómica transforma La Pista en un espectáculo al ritmo de Navajita Plateá, protagonizando una coreografía loquísima.
Durante la prueba musical, Paz reconoció al instante Noches de bohemia y, aunque Óscar Higares se adelantó con la respuesta, ella no se contuvo: se levantó, lo agarró y comenzaron a bailar con arte y humor.
El público estalló al ver a Paz colgada de su compañero, en una escena llena de espontaneidad. Roberto Leal remató con una frase memorable: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”.