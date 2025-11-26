Paz Padilla improvisa un baile con Óscar Higares en Pasapalabra: ¡Momentazo con Noches de bohemia!

Durante la prueba musical, Paz reconoció al instante Noches de bohemia y, aunque Óscar Higares se adelantó con la respuesta, ella no se contuvo: se levantó, lo agarró y comenzaron a bailar con arte y humor.

El público estalló al ver a Paz colgada de su compañero, en una escena llena de espontaneidad. Roberto Leal remató con una frase memorable: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”.