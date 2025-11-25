Publicidad
El Hormiguero
Álex Márquez confiesa con cuál de los hermanos va su madre: “Dice que ya está bien”
En su visita a El Hormiguero, Álex Márquez desveló que su madre le dice a su hermano Marc que “ya está bien” de ganar títulos.
Durante la entrevista, Álex explicó que su madre, viendo las constantes operaciones y el desgaste de Marc, le trasmite un mensaje de pausa y bienestar.
Además, el piloto indicó que, aunque la rivalidad entre hermanos es evidente en pista, lo más importante para su familia es la salud y el apoyo mutuo por encima de cualquier podio.