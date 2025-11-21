Publicidad
Pasapalabra
Máxima tensión en Pasapalabra: Manu roza el empate y sueña con el bote millonario
El concursante se sitúa a un acierto de igualar a Rosa y a cuatro de lograr los 2.410.000 euros en un Rosco marcado por la estrategia y la emoción.
Manu y Rosa protagonizaron un duelo ajustado en El Rosco, avanzando con cautela ante un bote que ya alcanza los 2.410.000 euros. La igualdad se mantuvo hasta el tramo final.
Rosa decidió plantarse con 22 aciertos, dejando todo en manos de Manu, que afrontaba la última jugada con opciones para empatar, ganar o llevarse el bote. La tensión fue máxima en Pasapalabra.