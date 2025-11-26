Paz Padilla vuelve a Pasapalabra… y la vuelve a liar

Paz Padilla debuta en la actual etapa de Pasapalabra tras una larga ausencia, acompañada por Manuel Bandera, Óscar Higares y Tania Llasera. La cómica agradeció el recibimiento y desató las carcajadas desde su primera intervención.

Con su habitual desparpajo, bromeó sobre su rendimiento: “No voy a acertar ni una, no me lo tengas en cuenta”, y añadió divertida: “Es que estoy con la menopausia”. La promesa de momentos entrañables está servida.