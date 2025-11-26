Paz Padilla desvela en Pasapalabra su “fiesta de la dilatación” con Navajita Plateá en el parto

Después de su baile en La Pista, Paz Padilla compartió que Navajita Plateá también protagonizó un momento clave en su vida: estuvieron presentes en su parto.

“Fue la fiesta de la dilatación”, recordó entre risas, revelando que los invitó por la amistad que les une. La anécdota dejó al plató entre carcajadas y asombro.