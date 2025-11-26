Publicidad
Pasapalabra
Un error inesperado de Rosa en El Rosco permite a Manu empatar cuando todo parecía decidido
La concursante tenía la ventaja y el duelo bajo control, pero arriesgó en el último tramo y falló, lo que dio a Manu la oportunidad de igualar el marcador in extremis.
Ambos evitaron la temida Silla Azul y volverán a enfrentarse en El Rosco, que ya acumula un bote de 2.428.000 euros. El duelo continúa sin tregua.