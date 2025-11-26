Un error inesperado de Rosa en El Rosco permite a Manu empatar cuando todo parecía decidido

Rosa llevaba ventaja y ninguna equivocación, pero al arriesgar con una respuesta dio vida a Manu, que aprovechó el fallo y consiguió empatar sobre la campana.

Ambos evitaron la temida Silla Azul y volverán a enfrentarse en El Rosco, que ya acumula un bote de 2.428.000 euros. El duelo continúa sin tregua.