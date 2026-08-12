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PASAPALABRA
Paula Prendes pone a Javier en un aprieto en Pasapalabra al evitar una elección entre Pablo Alborán y Pablo López
La actriz ha provocado un divertido momento en ¿Dónde Están? al negarse a escoger entre los dos cantantes pese a la insistencia de Javier para que tomara una decisión.
Javier ha pedido ayuda a Paula Prendes cuando Roberto Leal ha revelado que Pablo Alborán y Pablo López eran los protagonistas de la prueba. Sin embargo, la invitada ha preferido no mojarse y ha dejado la decisión en manos del concursante.
Ante las nuevas preguntas de Javier, Paula se ha mantenido firme y ha asegurado que no quería elegir. Finalmente, Leo Ortizgris ha intervenido para decantar la balanza y resolver la indecisión entre los dos artistas en Pasapalabra.
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