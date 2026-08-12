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PASAPALABRA
King África sorprende en La Pista al reconocer a Sebastián Yatra pese a su temor al reguetón
El cantante afrontaba con pocas esperanzas su duelo contra Paula Prendes, pero terminó identificando Tacones rojos al instante y provocando que Roberto Leal propusiera una inesperada colaboración musical.
King África confesó antes de escuchar la canción que los temas más actuales se le dan peor, especialmente el reguetón. Sin embargo, sus dudas desaparecieron en cuanto comenzó a sonar Tacones rojos, que reconoció sin necesitar más pistas.
Tras acertar, el invitado bromeó con Paula Prendes sobre el estilo de la canción y elogió a Sebastián Yatra. Roberto Leal aprovechó el momento en Pasapalabra para lanzar una propuesta: una colaboración entre el artista colombiano y King África.
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