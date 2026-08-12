King África sorprende en La Pista al reconocer a Sebastián Yatra pese a su temor al reguetón

King África confesó antes de escuchar la canción que los temas más actuales se le dan peor, especialmente el reguetón. Sin embargo, sus dudas desaparecieron en cuanto comenzó a sonar Tacones rojos, que reconoció sin necesitar más pistas.

Tras acertar, el invitado bromeó con Paula Prendes sobre el estilo de la canción y elogió a Sebastián Yatra. Roberto Leal aprovechó el momento en Pasapalabra para lanzar una propuesta: una colaboración entre el artista colombiano y King África.

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