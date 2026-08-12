David arriesga hasta el final y arrebata a Javier la victoria en un emocionante AlaZ

Javier parecía encaminado hacia una nueva victoria tras protagonizar la mejor jugada de la tarde con doce respuestas consecutivas. El madrileño llegó a los 22 aciertos y decidió plantarse, dejando el desenlace de AlaZ en manos de David.

Con 21 respuestas correctas, el barcelonés necesitaba acertar para empatar, pero decidió arriesgar. Tras reflexionar sobre la fina línea que separa la valentía de la temeridad, consiguió dos aciertos y alcanzó los 23 puntos para proclamarse campeón de Pasapalabra.

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