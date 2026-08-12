Javier se desata en Pasapalabra y deja a Roberto Leal alucinado con su inesperado baile

La música ha conseguido sacar el lado más desenfadado de Javier en La Pista. Aunque ninguno de los concursantes ha acertado la canción tras escuchar dos fragmentos, el madrileño ha reconocido el título alternativo propuesto por Roberto Leal y se ha puesto a cantar El verano ya llegó.

El momento ha ido a más cuando Javier, sin levantarse de su asiento, ha comenzado a bailar siguiendo el ritmo. Sus movimientos han sorprendido al presentador, que ha celebrado este inesperado conato de baile tras 119 programas del concursante en Pasapalabra.

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