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UNA NUEVA VIDA
La emoción de Kazim ante el gesto de Seyran que sella su reconciliación en Una nueva vida
Después de conocer la dura infancia de su padre, Seyran cambia su mirada sobre él y protagoniza una sincera conversación que termina cerrando heridas que parecían imposibles de superar.
Seyran recuerda a Kazim el daño que sufrió, pero también reconoce el esfuerzo que hizo para no repetir el ejemplo de su propio padre. La joven le confiesa que ahora lo quieren y respetan, y se muestra orgullosa del camino recorrido como familia.
Sus palabras emocionan profundamente a Kazim, que no puede contener las lágrimas. Padre e hija terminan abrazándose en una reconciliación que demuestra cómo su relación ha cambiado después de todo el dolor vivido en Una nueva vida.
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