La emoción de Kazim ante el gesto de Seyran que sella su reconciliación en Una nueva vida

Seyran recuerda a Kazim el daño que sufrió, pero también reconoce el esfuerzo que hizo para no repetir el ejemplo de su propio padre. La joven le confiesa que ahora lo quieren y respetan, y se muestra orgullosa del camino recorrido como familia.

Sus palabras emocionan profundamente a Kazim, que no puede contener las lágrimas. Padre e hija terminan abrazándose en una reconciliación que demuestra cómo su relación ha cambiado después de todo el dolor vivido en Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas