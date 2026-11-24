Publicidad
PASAPALABRA
Moisés salva la Silla Azul en Pasapalabra con una remontada al límite frente a David
El concursante riojano ha conseguido sobreponerse a un fallo inesperado al comienzo de AlaZ y alcanzar a David en un emocionante duelo por el bote de 1.312.000 euros.
La tensión ha vuelto a dispararse en Pasapalabra durante el enfrentamiento entre David y Moisés. El integrante del equipo azul ha comenzado con un error en su segunda letra que parecía complicar sus opciones de victoria. "La he liado", ha reconocido.
Sin embargo, el fallo de David en la C ha abierto la puerta a una remontada. El barcelonés se ha plantado con 22 aciertos y un error, dejando a Moisés ante el desafío de igualar su marcador. El riojano ha reaccionado a tiempo y ha conseguido firmar un empate que le permite evitar la Silla Azul.