La tensión ha vuelto a dispararse en Pasapalabra durante el enfrentamiento entre David y Moisés. El integrante del equipo azul ha comenzado con un error en su segunda letra que parecía complicar sus opciones de victoria. "La he liado", ha reconocido.

Sin embargo, el fallo de David en la C ha abierto la puerta a una remontada. El barcelonés se ha plantado con 22 aciertos y un error, dejando a Moisés ante el desafío de igualar su marcador. El riojano ha reaccionado a tiempo y ha conseguido firmar un empate que le permite evitar la Silla Azul.