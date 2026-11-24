El regreso de Arantxa del Sol a Pasapalabra no ha podido comenzar mejor. La invitada ha demostrado su habilidad en el Una de Cuatro, una prueba en la que ha conseguido acertar todas las preguntas planteadas por Roberto Leal.

Después de los fallos de Adrián Lastra y David, la modelo ha tomado el relevo y ha completado su turno sin equivocarse. Su actuación ha dejado impresionado al presentador, que no ha dudado en exclamar: "¡Maravilla!" ante el pleno de la invitada.