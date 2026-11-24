El duelo entre Norma Ruiz y Adrián Lastra en La Pista ha dejado uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra. Ambos actores han intentado reconocer la canción desde los primeros segundos, convencidos de que conocían la respuesta.

Aunque Norma aseguraba saber el tema desde el principio, ha necesitado llegar hasta la tercera pista para resolverlo. La clave ha estado en el intento de Adrián, que le ha permitido recordar la melodía y parte de la letra. Una ayuda involuntaria que ha terminado dando la victoria a su compañera de profesión.