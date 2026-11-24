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PASAPALABRA
Norma Ruiz aprovecha un inesperado despiste de Adrián Lastra para ganar en La Pista de Pasapalabra
La actriz ha conseguido identificar la canción después de varios intentos, aprovechando una respuesta de su rival que ha terminado siendo clave para llevarse la victoria.
El duelo entre Norma Ruiz y Adrián Lastra en La Pista ha dejado uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra. Ambos actores han intentado reconocer la canción desde los primeros segundos, convencidos de que conocían la respuesta.
Aunque Norma aseguraba saber el tema desde el principio, ha necesitado llegar hasta la tercera pista para resolverlo. La clave ha estado en el intento de Adrián, que le ha permitido recordar la melodía y parte de la letra. Una ayuda involuntaria que ha terminado dando la victoria a su compañera de profesión.