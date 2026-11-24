Las Palabras Cruzadas han puesto contra las cuerdas al equipo naranja de Pasapalabra. Pese a comenzar con confianza, David, Adrián Lastra y Arantxa del Sol se han encontrado con un panel de apellidos de famosos que apenas han conseguido resolver.

El concursante ha intentado liderar la prueba, pero solo ha logrado un acierto. Sus compañeros tampoco han tenido mucha más suerte y el equipo ha terminado sumando únicamente dos respuestas correctas. "¡Qué difícil, madre mía!", ha lamentado David, mientras Arantxa resumía su actuación con un contundente "¡Qué desastre!".