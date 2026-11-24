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PASAPALABRA
El equipo de David se atasca en Pasapalabra: solo dos aciertos en unas Palabras Cruzadas imposibles
Adrián Lastra y Arantxa del Sol han compartido la desesperación de David ante una prueba especialmente complicada. Los tres han tenido dificultades para identificar los apellidos de famosos.
Las Palabras Cruzadas han puesto contra las cuerdas al equipo naranja de Pasapalabra. Pese a comenzar con confianza, David, Adrián Lastra y Arantxa del Sol se han encontrado con un panel de apellidos de famosos que apenas han conseguido resolver.
El concursante ha intentado liderar la prueba, pero solo ha logrado un acierto. Sus compañeros tampoco han tenido mucha más suerte y el equipo ha terminado sumando únicamente dos respuestas correctas. "¡Qué difícil, madre mía!", ha lamentado David, mientras Arantxa resumía su actuación con un contundente "¡Qué desastre!".