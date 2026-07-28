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LA RULETA DE LA SUERTE
Paqui culmina una final perfecta y se lleva el mayor premio del panel final en La ruleta de la suerte
La concursante firma una espectacular resolución en el panel decisivo de La ruleta de la suerte y cierra su paso por el concurso con un premio total de 10.650 euros.
Tras resolver el panel final en el último segundo, Paqui desata la emoción en el plató. La ayuda final resulta decisiva para completar la respuesta y poner el broche a una brillante participación.
La mayor sorpresa llega al descubrir el contenido del sobre amarillo: 8.000 euros, la cifra más alta. Gracias a ese premio, la concursante abandona La ruleta de la suerte con un total de 10.650 euros.
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