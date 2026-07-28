Paqui culmina una final perfecta y se lleva el mayor premio del panel final en La ruleta de la suerte

Tras resolver el panel final en el último segundo, Paqui desata la emoción en el plató. La ayuda final resulta decisiva para completar la respuesta y poner el broche a una brillante participación.

La mayor sorpresa llega al descubrir el contenido del sobre amarillo: 8.000 euros, la cifra más alta. Gracias a ese premio, la concursante abandona La ruleta de la suerte con un total de 10.650 euros.

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