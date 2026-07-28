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Paqui borda el panel de la Gran final y se va a casa con ¡10.650 eurazos!

Paqui borda el panel de la Gran final y se va a casa con ¡10.650 eurazos!

LA RULETA DE LA SUERTE

Paqui culmina una final perfecta y se lleva el mayor premio del panel final en La ruleta de la suerte

La concursante firma una espectacular resolución en el panel decisivo de La ruleta de la suerte y cierra su paso por el concurso con un premio total de 10.650 euros.

Marta Jorge
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Tras resolver el panel final en el último segundo, Paqui desata la emoción en el plató. La ayuda final resulta decisiva para completar la respuesta y poner el broche a una brillante participación.

La mayor sorpresa llega al descubrir el contenido del sobre amarillo: 8.000 euros, la cifra más alta. Gracias a ese premio, la concursante abandona La ruleta de la suerte con un total de 10.650 euros.

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