Eduardo "El Campanero" celebra su victoria en La Voz Kids: "No me lo esperaba"

Eduardo "El Campanero" hace balance de su paso por La Voz Kids después de alzarse con el triunfo de la edición. El joven reconoce que cumplir este sueño era algo que llevaba mucho tiempo deseando y confiesa que no esperaba escuchar su nombre como ganador.

El talent recuerda también en Y ahora Sonsoles la emoción de compartir escenario con Antonio Orozco y destaca la experiencia vivida durante el programa, donde ha podido defender el flamenco hasta convertirse en la mejor voz joven de esta edición.

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