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Y AHORA SONSOLES
Kiko Rivera abandona el hospital tras el ictus y confiesa haber pasado más miedo que la primera vez
Después de recibir el alta médica, Kiko Rivera comparte sus primeras palabras tras sufrir un segundo ictus y explica cómo encara el proceso de recuperación junto a su familia.
Kiko Rivera ha recibido el alta hospitalaria tras permanecer ingresado por el segundo ictus que ha sufrido. El artista reconoce que este episodio le ha provocado más miedo que el anterior y asegura que ahora su prioridad es recuperarse.
En Y ahora Sonsoles repasan la evolución del artista y las primeras declaraciones tras abandonar el hospital, marcadas por el agradecimiento al apoyo recibido y el inicio de una nueva etapa centrada en su salud.
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