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“He vuelto contigo”: el abrazo que pone fin a la pesadilla de Alya y Cihan Deniz

“He vuelto contigo”: el abrazo que pone fin a la pesadilla de Alya y Cihan Deniz

EN TIERRA LEJANA

Alya cumple su promesa y se reencuentra con Cihan Deniz en el abrazo más esperado de En tierra lejana

Después de enfrentarse a todos para regresar a la mansión Albora, Alya consigue reunirse con su hijo en una de las escenas más emotivas de En tierra lejana.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Tras volver a la mansión y desafiar a Sadakat, Alya sube hasta la habitación de Cihan Deniz para cumplir la promesa que le hizo: regresar a por él sin importar las consecuencias.

El esperado reencuentro entre madre e hijo culmina con un emotivo abrazo que pone fin a la angustia vivida por ambos y deja uno de los momentos más conmovedores del capítulo de En tierra lejana.

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