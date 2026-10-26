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La Voz
Pablo López se emociona en La Voz al recordar la influencia de Alejandro Sanz en su carrera
La actuación de Sergio con una canción de Alejandro Sanz provoca la reacción del coach, que reconoce la importancia del artista en su decisión de dedicarse a la música.
Sergio ha conquistado el plató de La Voz durante las Audiciones a ciegas con su guitarra y una interpretación de Siempre es de noche.
Tras confirmar su pase, Pablo López ha intentado convencerle para que se una a su equipo y ha elogiado a Alejandro Sanz, uno de sus grandes referentes musicales.