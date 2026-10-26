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“Es uno de los motivos por los que me dedico a la música”: Pablo López, sobre Alejandro Sanz

“Es uno de los motivos por los que me dedico a la música”: Pablo López, sobre Alejandro Sanz

La Voz

Pablo López se emociona en La Voz al recordar la influencia de Alejandro Sanz en su carrera

La actuación de Sergio con una canción de Alejandro Sanz provoca la reacción del coach, que reconoce la importancia del artista en su decisión de dedicarse a la música.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Sergio ha conquistado el plató de La Voz durante las Audiciones a ciegas con su guitarra y una interpretación de Siempre es de noche.

Tras confirmar su pase, Pablo López ha intentado convencerle para que se una a su equipo y ha elogiado a Alejandro Sanz, uno de sus grandes referentes musicales.

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