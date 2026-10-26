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Y AHORA SONSOLES
Manu Partida asume su mala suerte y explica por qué sus amigos evitan dejarle a sus hijos
El invitado de Y ahora Sonsoles asegura que las desgracias le acompañan desde pequeño y comparte varias historias que han convertido su mala suerte en una divertida seña personal.
Manu Partida reconoce que es “gafe oficial” y asegura que ya ha asumido que la mala suerte forma parte de su vida.
Sus amigos incluso evitan dejarle al cuidado de sus hijos. Según cuenta, tampoco le llevaron a Punta Cana porque no querían arriesgarse después de pagar el viaje.