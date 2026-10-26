Jesús se juega más de 47.000 euros en La ruleta de la suerte noche

Jesús ya superaba el bote inicial con 10.800 euros cuando decidió seguir jugando. Su lanzamiento le llevó a la casilla de 2.000 euros y multiplicó esa cantidad por cinco.

Así alcanzó los 20.800 euros y se enfrentó a un bote de 26.600. En total, podía ganar más de 47.400 euros si resolvía el panel tras caer en la casilla dorada.