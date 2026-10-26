Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La ruleta de la suerte

Jorge Fernández pone delante de Jesús “el mayor bote de la historia de La ruleta de la suerte noche”: ¿Resistirá la tentación?

La ruleta de la suerte noche

Jesús se juega más de 47.000 euros en La ruleta de la suerte noche

El concursante alcanza los 20.800 euros y debe decidir si continúa girando para intentar hacerse con el mayor bote de la historia del programa.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Jesús ya superaba el bote inicial con 10.800 euros cuando decidió seguir jugando. Su lanzamiento le llevó a la casilla de 2.000 euros y multiplicó esa cantidad por cinco.

Así alcanzó los 20.800 euros y se enfrentó a un bote de 26.600. En total, podía ganar más de 47.400 euros si resolvía el panel tras caer en la casilla dorada.

Antena 3 » Vídeos