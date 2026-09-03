Una espectadora encuentra parecido entre Dani Tatay y Roberto Leal creyendo... ¡que son hermanos!

Dani Tatay revolucionó el inicio del programa al revelar el comentario que le había hecho una espectadora. Según su teoría, el actor y Roberto Leal se parecen tanto físicamente que llegó a pensar que eran hermanos, una ocurrencia que desató las risas en el plató.

Lejos de negar la comparación, ambos se tomaron el comentario con mucho humor. Roberto atribuyó el parecido al pelo y Dani bromeó con que la clave estaba en las canas, convirtiendo la inesperada teoría en una de las anécdotas más divertidas de la tarde.

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