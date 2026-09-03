Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El dinero pone contra las cuerdas a Javier en Palabras Cruzadas: imposible completar su panel

El dinero pone contra las cuerdas a Javier en Palabras Cruzadas: imposible completar su panel

Pasapalabra

Ni Javier ni David encuentran la fórmula: un panel sobre dinero se les atraganta en Pasapalabra

Lo que parecía una prueba más de Palabras Cruzadas terminó convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para los dos equipos, incapaces de completar sus paneles.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Los verbos relacionados con el dinero pusieron en aprietos tanto a Javier como a David en Palabras Cruzadas. Desde el principio, los concursantes tuvieron dificultades para encadenar respuestas y acabaron dejando varias palabras sin resolver.

La situación se repitió en ambos equipos, aunque el caso más llamativo llegó con David, Carla Hidalgo y Hugo Salazar, que terminaron atascados con las últimas definiciones.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos