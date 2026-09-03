Ni Javier ni David encuentran la fórmula: un panel sobre dinero se les atraganta en Pasapalabra

Los verbos relacionados con el dinero pusieron en aprietos tanto a Javier como a David en Palabras Cruzadas. Desde el principio, los concursantes tuvieron dificultades para encadenar respuestas y acabaron dejando varias palabras sin resolver.

La situación se repitió en ambos equipos, aunque el caso más llamativo llegó con David, Carla Hidalgo y Hugo Salazar, que terminaron atascados con las últimas definiciones.

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