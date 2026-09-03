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Pasapalabra
Ni Javier ni David encuentran la fórmula: un panel sobre dinero se les atraganta en Pasapalabra
Lo que parecía una prueba más de Palabras Cruzadas terminó convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para los dos equipos, incapaces de completar sus paneles.
Los verbos relacionados con el dinero pusieron en aprietos tanto a Javier como a David en Palabras Cruzadas. Desde el principio, los concursantes tuvieron dificultades para encadenar respuestas y acabaron dejando varias palabras sin resolver.
La situación se repitió en ambos equipos, aunque el caso más llamativo llegó con David, Carla Hidalgo y Hugo Salazar, que terminaron atascados con las últimas definiciones.
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