Carla Hidalgo señala al culpable de su despiste en La Pista: “¡Está cañón!”

Dani Tatay cerró su paso por Pasapalabra con pleno de victorias en La Pista. Frente a Carla Hidalgo, el actor volvió a demostrar su gran olfato musical y terminó llevándose el duelo gracias a 'We No Speak Americano'.

Sin embargo, el momento más comentado llegó antes del acierto. Un gesto espontáneo de Dani luciendo bíceps dejó sin palabras a Carla, que admitió entre risas: “Está cañón, no le puedes decir nada”.

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