Pablo reconoce a Marisol que sintió algo real, pero decide mantener su matrimonio

Pablo se sincera con Marisol justo cuando la tensión entre ambos crece y están a punto de besarse. Agradece que ella no le haya traicionado frente a su mujer y admite que sintió algo por ella, aunque insiste en no poner en riesgo a su familia.

Marisol le pide claridad y él afirma que la quiso de verdad, pero debe luchar por su matrimonio. La conversación se interrumpe bruscamente con la aparición de Don Damián.