Pedri y Ferran Torres destapan la estricta norma de Flick: esta es la multa real por un simple retraso

En El Hormiguero Pablo Motos llevó la conversación hacia la exigencia de puntualidad que impone Hansi Flick en el FC Barcelona. Fernan Torres comentó con humor que el técnico establece normas estrictas que van más allá del fútbol, incluso en detalles cotidianos.

Cuando la charla giró hacia la sanción por llegar tarde, Pedri bromeó sobre excusas comunes, pero Ferran Torres corrigió la cifra planteada de 3.000 €, asegurando que la multa real ronda los 40.000 €. Ambos coincidieron en que es un método eficaz para que nadie se retrase antes de los partidos.