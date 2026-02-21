Alejandro toma ventaja en el duelo decisivo tras el fallo de Antonio en El Rosco: “Me he precipitado”

Antonio afrontaba su segundo Rosco en Pasapalabra con la intención de evitar la Silla Azul frente a un Alejandro ya curtido tras diez programas. Sin embargo, la experiencia del madrileño pesó desde el inicio y el aspirante cometió un fallo clave en su segundo turno. “Me he precipitado”, reconoció al instante.

A partir de ahí, Alejandro supo administrar la ventaja en El Rosco sin arriesgar. Con otro error añadido y pese a un sprint final, Antonio no logró igualar los aciertos y deberá jugarse su permanencia en la Silla Azul.