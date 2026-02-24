Manu relata el papel clave de su exmujer para aceptar su orientación a los 38 años

Manu vivió durante años negando su atracción hacia otros hombres, influenciado por su entorno familiar y sus propios miedos. Fue su relación con Irma la que, con paciencia y sinceridad, le permitió cuestionar sus sentimientos y aceptar su realidad a los 38 años.

Irma no solo inició la conversación difícil, sino que siguió apoyándole incluso tras la separación y animó a Manu a vincularse con su actual pareja, Aitor.