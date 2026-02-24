Receta de huevos con butifarra al plato al estilo casero de Arguiñano para un almuerzo sabroso

El chef Karlos Arguiñano propone huevos con butifarra al plato, una preparación clásica en cazuelas de barro con champiñones y salsa de tomate que se hornea hasta obtener la textura deseada de la yema. La combinación de ingredientes modestos con técnicas sencillas hace de este plato una opción atractiva para cocineros domésticos.

La clave está en dorar las rodajas de butifarra y mezclar los champiñones con tomate antes de añadir los huevos y hornear.