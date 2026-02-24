Bahar impulsa a Gülçiçek a empezar de nuevo junto a Reha

Bahar insiste en que Gülçiçek no debe renunciar a la oportunidad de ser feliz y le plantea que irse a vivir con Reha puede significar el comienzo de una segunda oportunidad. Su conversación marca un punto de inflexión en la historia.

La propuesta remueve dudas y miedos del pasado, pero también abre la puerta a una etapa distinta. El capítulo de Renacer muestra el peso de las decisiones cuando el amor llama de nuevo a la puerta.