Pablo logra salvar la vida, pero se niega rotundamente a entrar a quirófano

El estado de salud de Pablo ha hecho saltar todas las alarmas en la colonia. Después de atravesar momentos críticos en los que su vida ha pendido de un hilo, el asesor financiero ha conseguido estabilizarse y salvar el primer obstáculo. Sin embargo, la tranquilidad dura poco y la preocupación de su entorno no deja de aumentar.

A pesar de las advertencias del equipo médico y del empeño de personas como Damián, que intentan hacerle entrar en razón por el bien de su familia, Pablo se muestra categórico en su decisión: se niega a someterse a la intervención quirúrgica. El pánico a que su vida termine en la mesa de operaciones paraliza por completo al paciente, abriendo un nuevo frente de angustia e incertidumbre sobre cuál será su evolución en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

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