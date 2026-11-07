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PASAPALABRA
Pablo Carbonell rompe la racha de Ana Fernández en Pasapalabra con un pleno musical en La Pista
Después de dos derrotas consecutivas frente a la actriz, el cantante ha conseguido imponerse gracias a un éxito de Radio Futura y ha celebrado su revancha en la prueba.
La Pista ha dejado un esperado triunfo para Pablo Carbonell en Pasapalabra. Tras ver cómo Ana Fernández dominaba los dos enfrentamientos anteriores, el artista ha logrado adelantarse al pulsador y reconocer al instante Veneno en la piel, de Radio Futura.
Su respuesta, acompañada de un divertido gesto con la cabeza, ha conquistado a Roberto Leal. La actriz, que había prometido ser "buena con Pablo", ha celebrado la victoria de su compañero con una cariñosa frase: "Hoy es tu día".