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Pablo Carbonell aprovecha la tregua de Ana Fernández en La Pista: “Hoy es tu día”

Pablo Carbonell aprovecha la tregua de Ana Fernández en La Pista: “Hoy es tu día”

PASAPALABRA

Pablo Carbonell rompe la racha de Ana Fernández en Pasapalabra con un pleno musical en La Pista

Después de dos derrotas consecutivas frente a la actriz, el cantante ha conseguido imponerse gracias a un éxito de Radio Futura y ha celebrado su revancha en la prueba.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Pista ha dejado un esperado triunfo para Pablo Carbonell en Pasapalabra. Tras ver cómo Ana Fernández dominaba los dos enfrentamientos anteriores, el artista ha logrado adelantarse al pulsador y reconocer al instante Veneno en la piel, de Radio Futura.

Su respuesta, acompañada de un divertido gesto con la cabeza, ha conquistado a Roberto Leal. La actriz, que había prometido ser "buena con Pablo", ha celebrado la victoria de su compañero con una cariñosa frase: "Hoy es tu día".

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