Karra Elejalde propone abaratar las entradas del cine español y cuestiona que todas las películas cuesten lo mismo

Durante su entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, Karra Elejalde ha cuestionado que los espectadores paguen lo mismo por una película española que por una extranjera, independientemente del dinero invertido en cada producción.

El intérprete ha defendido que el precio de las entradas debería ajustarse al presupuesto de las películas. Según su planteamiento, si una producción cuesta diez veces menos que otra, verla en el cine también debería resultar más barato. Una propuesta con la que ha abierto el debate sobre el coste de disfrutar del séptimo arte.